CATANZARO – Settantamila euro per la manutenzione

straordinaria lungo la Strada provinciale 129, importante arteria che

attraversa il territorio del Comune di Sant’Andrea Jonio; settantamila

euro per interventi straordinari lungo la Strada provinciale che

attraversa il territorio di Guardavalle e circa cento dieci mila euro

per la manutenzione straordinaria delle arterie provinciali che

attraversano il comprensorio del Comune di Santa Caterina. Sono questi

alcuni dei finanziamenti stanziati dalla Provincia di Catanzaro, guidata

dal presidente Enzo Bruno, che consentiranno a breve l’avvio dei lavori

lungo alcune delle principali strade provinciale che interessano

viabilità del Basso Jonio. A darne notizia il vice presidente dell’Ente

intermedio di Catanzaro, Marziale Battaglia, e il consigliere

provinciale delegato alla Viabilità, Ciccio Severino.

“Si tratta di stanziamenti importanti che la Provincia assicura non

senza sforzi economici notevoli, visto anche momento di difficoltà che

purtroppo continua ad interessare anche il nostro Ente – dichiarano

Battaglia e Severino -. Ma l’attenzione della Provincia di Catanzaro e

del presidente Bruno a questa zona, che purtroppo, in più di una

occasione è stata messa in ginocchio dai danni del maltempo, è stata

sempre volta ad assicurare fruibilità della viabilità in assoluta

sicurezza. Gli sforzi compiuti nella direzione di interventi risolutivi

hanno riguardato anche il recupero di alcune opere rimaste incompiute

per decenni, di importanza fondamentale, come ad esempio la Provinciale

Guardavalle-Guardavalle Scalo, attesa da tempo per avvicinare il borgo

alla frazione marina, i cui lavori sono stati consegnati nei mesi scorsi

e che procedono sotto l’occhio attento di tecnici e amministratori,

giusto per citare qualche esempio. Il nostro obiettivo è intervenire con

determinazione per superare eventuali disagi alla viabilità

nell’interesse prioritario della sicurezza delle nostre comunità”.