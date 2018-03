Roma – Inizia domani sera, l’esodo per il mini ponte di Pasqua,

in particolare si stima che saranno circa 7 milioni gli italiani che si muoveranno

per il fine settimana pasquale, tra loro anche settecentomila famiglie con i cani

e gatti al seguito. Di queste oltre la metà preferisce come meta il mare, mentre

le altre famiglie andranno in vacanza con cani e gatti in montagna, e negli agriturismo.

Per quanto riguarda gli alberghi, il 60% ammette animali domestici. Le regioni più

gettonate per le vacanze pasquali con i quattro zampe sono Liguria, Romagna, Toscana

e Valle d’Aosta.