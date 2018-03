di Diego Licopoli

TAURIANOVA – Si è tenuta ieri, presso la sede del partito, la prima conferenza stampa ufficiale della Lega a Taurianova. A dare maggior contributo con la propria presenza è stato un ospite illustre quale Nino Spirlì, che è sicuramente il supporter di maggior prestigio che Salvini possa vantare in Calabria. Michele Gullace, da buon padrone di casa, ha posto all’attenzione degli ospiti lo straordinario risultato elettorale che la Lega ha conseguito proprio a Taurianova, piazzandosi, con oltre ottocento voti, come secondo partito della coalizione di Centro-destra proprio nella cittadina pianigiana, alle spalle dell’ormai morente partito del sindaco Scionti, con un distacco di 190 miseri voti.

Michele Gullace non ha lesinato di mandare stoccate vincenti proprio nei confronti del primo cittadino taurianovese, evidenziando la condotta disfacente nei confronti del proprio paese, ponendo come fulcro principale della questione gli appalti pubblici irregolari ad opera proprio della giunta Scionti, che non hanno di certo giovato ai taurianovesi tutti. Michele Gullace ha dimostrato così di essere una persona coerente, trasparente e cristallina, che non le manda certo a dire ai disfattisti della sinistra che non hanno saputo governare né le singole amministrazioni comunali, né tantomeno l’amministrazione del Bel Paese.

Michele Gullace ha sostenuto palesemente che il partito Lega vuole porsi come volano di crescita non solo amministrativa, bensì culturale ed intellettiva in modo da raggiungere un grado di emancipazione che possa garantire trasparenza e legalità a tutti gli effetti, non solo a Taurianova ma in tutta la Piana, dove la Lega ha raggiunto grandi consensi. Proprio per questo la suddetta conferenza stampa, rappresenta un invito non solo a tutta la popolazione taurianovese, bensì alla gente della piana intera che ha voglia di riscatto e di rivoluzione del buon senso ad avvicinarsi al partito Lega, che sicuramente ha dimostrato di essere pienamente in fase di crescita, e di voler seriamente adempirsi per la rivincita dei territori.