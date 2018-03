Il giovane Rosario Milicia è stato nominato su proposta del presidente Francesco Pasquale Cordopatri provinciale di Anga(associazione nazionale giovani agricoltori che fa capo a Confagricoltura) addetto alla mission organizzativa “Agrisolidarietà”. Questa mission si incastra nel quadro generale voluto dal presidente Cordopatri che si concentra nella creazioni di obiettivi strategici da raggiungere da parte dei singoli addetti alle varie aree operative per ottenere un Output qualitativo fattivo e incisivo.

Infatti l’attività agricolo-sindacale è senza dubbio quella di maggior peso specifico nella realtà Calabrese sempre più protagonista nell’agricoltura 3.0 e protesa a grandi vette di qualità nella produzione. L’operato del presidente Cordopatri ha come parola d’ordine la qualità che deve ispirare un innovazione legata alla tradizione (imprescindibile in agricoltura). La mission affidata al giovane Milicia consisterà nella valorizzazione della solidarietà nell’ambito rurale.

“Far conoscere la ruralità classica alle scuole,consentire ad associazioni di supporto ai disabili di accedere a fattorie didattiche, rendere l’impresa agricola vicina ai temi del sociale sono solo alcune delle idee che intendo portare avanti, compiendo attività concrete e visibili, protese a coinvolgere la comunità degli imprenditori agricoli.” Queste le parole di Rosario Milicia che oltre che ringraziare per la fiducia in esso riposta pensa con grande convinzione che il primo passo sarà coinvolgere quante più associazioni benefiche possibili in queste attività non essendo nuovo a simili iniziative vista la sua partecipazione al Leo Club da anni.