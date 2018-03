Dopo avere forzato la saracinesca di un bar tabacchi stavano rubando soldi, sigarette e altro materiale. Due persone, di 58 e 38 anni, in trasferta da Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri a Luzzi con l’accusa di furto e possesso di chiavi alterate o grimaldelli. I militari giunti su segnalazione del proprietario del negozio hanno sorpreso in flagranza di reato i due malviventi che si erano impossessati oltre 4 mila euro in banconote di vario taglio, dodici stecche di sigarette, ricariche telefoniche e numerosi tagliandi gratta e vinci per oltre 1500 euro. Sottoposti a perquisizione personale e veicolare i due sono stati trovati in possesso di tredici chiavi alterate e dieci grimaldelli di vario genere sottoposte a sequestro. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.