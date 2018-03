La Calabria con i suoi giovani musicisti della Banda Giovanile di Melicucco si impone al Concorso Internazionale di Riva del Garda conquistando il primo posto nella terza categoria. Riva del Garda promossa a capitale della Musica Internazionale è un’occasione di incontro e confronto dove ogni anno si danno appuntamento diversi Paesi europei. Il concorso “Flicorno d’oro” è stato un momento della bellezza del linguaggio musicale, veicolo di comunicazione e di arricchimento culturale, qualificando la musica come una delle piattaforme culturali di più rilevante importanza nel vastissimo ed articolato mondo delle attività culturali. I giovani musicisti della Banda Giovanile si sono cimentati per la prima volta ad un Concorso Internazionale ed hanno saputo competere con altre bande di grande livello, conquistando il podio più alto della terza categoria.

Quest’anno la partecipazione di ben 38 bande provenienti oltre che dall’Italia da altri 7 Paesi del Vecchio Continente (Austria, Francia, Germania, Portogallo, Svizzera ed Ungheria) ha reso estremamente incerta la competizione in virtù delle ricche esperienze dei partecipanti. Ma i maestri Alessio Giordano e Michele Napoli hanno saputo conquistarsi il più alto apprezzamento della Giuria composta dai più importanti musicisti e compositori del panorama internazionale, (Presidente M° Nobert Nozy – Belgio, M° Marco Putz – Lussemburgo, M° Fulvio Creux – Italia, M° Janis Purins – Lettonia). Il M° Giordano ha diretto il brano d’obbligo “Red Mountains” di Antonio Rossi; il M° Napoli ha diretto “Urban Scenes” di Andrew Boysen.

Con una performance impeccabile i giovani maestri e i loro giovanissimi musicisti hanno conseguito il primo posto in assoluto con il punteggio di 90,50,gareggiando con quindici formazioni della stessa categoria. La Banda Giovanile dell’Associazione Musicale di Melicucco nata nel 2013 è formata da circa 50 giovanissimi musicisti di età compresa tra i 7 e i 18 anni, i quali fanno parte del laboratorio musicale della stessa Associazione. È diretta dai maestri Alessio Giordano e Michele Napoli, entrambi laureati in Direzione e Strumentazione per Banda presso il Conservatorio di Cosenza.

Oltre a svolgere un’intensa attività didattica e concertistica, il giovane complesso ha tra l’altro vinto il 2° premio al Concorso Nazionale per Bande ed Orchestre di Fiati AMA Calabria a Lamezia Terme nella categoria “Giovanile B”. Nel 2014 partecipa alla Prima edizione del Concorso Nazionale “Suoni in costa Viola (R.C.).

In occasione del suo I anniversario, il 18 luglio 2014, la Banda Giovanile viene diretta dai maestri: Andrè Waignein e Lorenzo Pusceddu. A marzo 2015 si classifica al I posto nella categoria Giovanile B al Concorso “A.M.A. Calabria-Suoni in Aspromonte” a Lamezia Terme.

La Banda Giovanile, sull’esempio del M° Maurizio Managò che con la sua professionalità ha saputo guidare i giovani musicisti e maestri e che tuttora dirige la “Concert Band” di Melicucco, ha saputo portare prestigio alla nostra Calabria. La Banda Giovanile ha onorato la sua “Città della Musica” con la prestigiosa vittoria conseguita dopo un’attenta preparazione. La vittoria conquistata è stata la conferma di quello che il presidente dell’Associazione Musicale dottor Domenico Scerra ha sempre sostenuto: “Costanza e impegno possono far volare i giovani”, ma a questo si aggiunge la guida continua delle famiglie che hanno saputo sostenere i loro ragazzi.

Apprezzamenti sono stati espressi dal M° Fulvio Creux componente della Giuria di Riva del Garda che ha affermato: “Qualcuno, ieri e oggi, ha dato una positiva immagine della Calabria, ponendola come modello per l’Italia intera. Bravi ragazzi!!!”. Il M° Stefano Gatta, direttore della Banda Militare della Repubblica di San Marino, ha affermato: “Ieri sono andato in un posto dove una Orchestra di ragazzi e bambini calabresi ha dato lezione a coetanei tedeschi e francesi su come si fa a suonare insieme. Fosse così davvero l’Europa…”. La competizione è stata l’occasione per un grande ritrovo di tantissime persone che amano la musica, di tantissimi Paesi del mondo e di valori che si scoprono così vicini, condividi, irrinunciabili e preziosi.