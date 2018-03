di Francesco Aiello e Michele Mercuri

*Rende – Il recente adeguamento dei vitalizi regionali

calabresi all’incremento dei prezzi al consumo, ha catturato l’attenzione

di molti osservatori regionali e nazionali. La percezione ampiamente

diffusa è che le somme erogate mensilmente ai beneficiari di questa rendita

vitalizia siano poco eque, tant’è che il dibattito diventa rovente ogni

qual volta si discute del tema più generale legato ai costi della politica.

Le regioni erogano 3517 vitalizi a consiglieri e assessori regionali,

equivalenti nel 2016 ad una spesa totale pari a 157.4 milioni di euro. In

media, un percettore di un vitalizio riceve poco meno di 45 mila euro

annui, ossia 3700 euro al mese (al lordo della tassazione). Le regioni con

il maggiore numero di vitalizi sono la Sicilia e la Sardegna (310 e 311

rispettivamente, circa l’8% del totale). In Calabria, i vitalizi sono 185,

equivalenti al 5,3% dei vitalizi totali.

Il valore più elevato della rendita vitalizia si ha in Puglia, in cui i 208

percettori ricevono in media 72300 € annui (6025€ al mese). In questa

classifica, la regione Lazio si colloca in seconda posizione (59200€),

seguita dalla Sicilia (57382€), dalla Sardegna (55363€) e dal Trentino Alto

Adige (46683€). Le due regioni più “parsimoniose” sono l’Abruzzo (27334€)

e

la Toscana (26634€). In Calabria, il valore medio annuo del vitalizio

regionale è di 51042€, equivalente a circa 4250€ al mese.

Elevato è, inoltre, il valore del vitalizio rispetto al PIL pro-capite

regionale. Solo in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana i vitalizi sono

inferiori al PIL pro-capite (in Veneto sono equivalenti). In Puglia questo

canale reddituale consente ai beneficiari di ricevere una rendita che è 4

volte superiore al PIL medio dei cittadini pugliesi. Il rapporto è 3,35 in

Sicilia, 2,75 in Sardegna e 2,63 in Trentino Alto Adige. In Calabria, un

beneficiario (ex consigliere/assessore regionale) di un vitalizio riceve,

in modo perpetuo nel tempo, un flusso mensile di reddito che è il triplo

del PIL-pro-capite dei Calabresi.

La sintesi è che aver svolto in passato funzioni politico-istituzionali

all’interno delle regioni italiane assicura la fruizione di cospicue

rendite vitalizie. Sebbene i valori medi dei vitalizi siano diversi da

regione a regione, i dati segnalano come l’assunzione di queste cariche si

sia rilevata un’attività di investimento ad elevato rendimento

economico-finanziario.