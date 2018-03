di Sigfrido Parrello

TABELLINO E CRONACA DEL MATCH:

TROINA – U.S. PALMESE: 1-0

A.S.D. TROINA (3-4-2-1): Van Brussel, Giovanni Fricano, Diop (11’st Piyuka), Silvestri (21’st Busto), Adeyemo (7’st Fernandez), Chiavaro (K), Souare (27’st Correa), Giacomo Fricano, Vazquez, Tuninetti, Mustacciolo (21’st Mattei). A disposizione: Spano, Orlando, Santoro, Rizzo. Allenatore: Pagana Giuseppe. U.S. PALMESE 1912 (4-3-3): Capone, Lavilla (45’st Valeriani), Gambi (45’st Pascual), Mazzone (38’st Monticelli), Garullo, Castro, Langwa Ndzemdzela, M. Vitale, Molinaro, Gagliardi, Trentinella (K) (37’st Armenise). A disposizione: Saitta, Occhiuto, Cucinotti, Conigliaro, Episcopo De Silveira. Allenatore: Pellicori Alessandro. ARBITRO: Sajmir Kumara della Sezione AIA di Verona.

ASSISTENTI: Marco Belsanti della Sezione AIA di Bari e Riccardo Pintaudi della Sezione AIA di Pesaro. RETI: 43’st Vazquez.

NOTE: Spettatori 600 circa con una ventina di supporters provenienti da Palmi. Pomeriggio soleggiato (16°C). Al 46’del secondo tempo allontanato dalla panchina l’allenatore della Palmese Alessandro Pellicori per proteste. Ammoniti: Mattei (T), Tuninetti (T), Trentinella, (P), Castro (P) e Capone (P). Angoli: 3 a 2 per il Troina. Recupero: 3’pt; 6’st.

TROINA (ENNA) – Una bella e sfortunata Palmese perde solo a due minuti dalla fine al “Silvio Proto”, stadio della capolista Troina, ridente cittadina di dieci mila abitanti nell’entroterra siciliano, in provincia di Enna, in una gara che ha visto i neroverdi della Piana comandare il gioco per tutto il primo tempo a dimostrazione del palo colpito nei primissimi minuti del match ma soprattutto per il nettissimo calcio di rigore negato alla Palmese di mister Pellicori compresa una rete regolare annullata da una terna arbitrale scadentissima. Vittoria soffertissima dunque per la capolista Troina del tecnico Giuseppe Pagana che ottiene tre punti pesantissimi in chiave promozione Lega Pro raggiungendo in testa alla classifica Vibonese e Nocerina che hanno pareggiato rispettivamente contro il Palazzolo ed il Portici quando alla fine del campionato mancano soltanto cinque gare.

La rete dei siciliani che condanna ingiustamente la Uesse Palmese 1912 arriva solo a due minuti dalla fine sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato da Busto per la testa dell’argentino Vazquez che, appostato al centro dell’area di rigore neroverde, anticipa tutti e di testa batte Capone.

Palmese dunque bella e sfortunata sul campo della capolista Troina ma da martedì prossimo giorno 3 Aprile i neroverdi riprenderanno gli allenamenti in vista della super sfida di domenica 8 Aprile quando al leggendario “Lopresti” di Palmi la ultracentenaria Palmese affronterà la capolista Vibonese in un derby al cardiopalmo. Una sfida da vincere, per entrambe le squadre. Buona Pasqua 2018 a tutti.

QUESTI I RISULTATI DOPO LA 12^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO:

Troina – U.S. Palmese: 1-0 Gela – Paceco: 3-0 Cittanovese – Isola Capo Rizzuto: 4-0 Messina – Ercolanese: 2-1 Gelbison – Ebolitana: 0-0 Acireale – Sancataldese: 1-0 Portici – Nocerina: 0-0 Roccella – Igea Virtus Barcellona: 3-1

QUESTA LA CLASSIFICA AGGIORNATA: Troina punti 61, Vibonese 61, Nocerina 61, Igea Virtus Barcellona 54, Ercolanese 51, Acireale 45, Gela 43, Sancataldese 39, Gelbison 39, Messina 36, Cittanovese 37,Portici 37, U.S. Palmese 30, Ebolitana 28, Roccella 27, Palazzolo 25, Paceco 19, Isola Capo Rizzuto 12.

PALMESE 6 PUNTI DI PENALIZZAZIONE

PACECO 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE