Più di 140 animali di peluche, in pet 100% riciclato e a grandezza naturale, per

una attrazione spettacolare e divertente, ma al tempo stesso etica ed educativa,

grazie alla quale bambini, studenti, ma anche adulti potranno conoscere gli animali

rispettandoli: è quello che ci attende a Rizziconi dal 7 al 22 aprile, nell’unica

tappa in Calabria della grande esposizione ludico/didattica dedicata agli animali,

anche i più esotici del pianeta.

“Lo zoo che vorrei. Animali in libertà” è uno parco senza gabbie, ma con scenografie

curate nei minimi dettagli, abitato da animali di tutto il mondo: dalle fattorie

alla savana, dalla giungla alla foresta, dall’Australia al Polo Nord, rettili e volatili.

Sono infatti otto le aree tematiche che offrono al pubblico la possibilità di conoscere

attraverso un’interazione emozionale e coinvolgente le abitudini e la storia degli

animali e le caratteristiche dei diversi ambienti dove vivono, facendo comprendere

inoltre l’importanza della salvaguardia e della coesistenza con il meraviglioso mondo

animale.

Uno “zoo” itinerante nella galleria del Centro Commerciale Porto degli Ulivi di Rizziconi

che permette ai visitatori di osservare ogni particolare delle varie specie attraverso

i 144 peluche che riproducono perfettamente e a grandezza naturale gli animali presenti

in vari continenti, liberi di sprigionare la loro bellezza e i loro reali colori,

realizzati con cura e maestria da Hansa creation nel pieno rispetto dell’ambiente:

tutto il materiale utilizzato per l’imbottitura è infatti 100% pet riciclato.

Sensibilizzando al rispetto dell’ambiente “Lo zoo che vorrei. Animali in libertà”

diventa inoltre un’irrinunciabile esperienza rivolta alle scuole, in cui i protagonisti

saranno i bambini, piccoli esploratori, accolti da uno staff professionista in tenuta

da “rangers” che li inviterà ad indossare a loro volta dei caschetti e accessori

da esploratori, per un’esperienza ancor più interattiva che si concluderà con una

fantastica sorpresa: un acquario multimediale dove i bambini potranno vivere l’esperienza

dell’oceano in prima persona, tra i pesci colorati, grazie all’avanzata tecnologia

di visori 3D. In più durante i giorni dell’evento, saranno presenti anche dei rappresentanti

del WWF che illustreranno la loro attività di difesa e tutela dell’ambiente al fine

di rafforzare nei visitatori – che riceveranno l’attestato di partecipazione di

“Piccolo Esploratore” – l’atteggiamento rispettoso e la cura della natura e degli

animali.