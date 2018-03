“L’approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano di sviluppo per la Zona Economica Speciale di Gioia Tauro è un passaggio cruciale per il territorio della Piana e per l’intera Calabria”. È quanto dichiara il Consigliere regionale Francesco D’Agostino a seguito dell’atto di Giunta di ieri pomeriggio.

“Nonostante quello della Zes fosse un percorso non facile – spiega D’Agostino – il governo regionale, e in particolare il Presidente Mario Oliverio e l’Assessore Francesco Russo, ha dimostrato determinazione, visione d’insieme e vera capacità politica nel concretizzare uno dei grandi progetti di crescita del programma presentato ai cittadini. Finalmente, dopo anni di parole, si è passati ai fatti. La fisionomia del provvedimento apre allo sviluppo dei territori, delle portualità e delle aree industriali e commerciali. Inoltre – prosegue – non può essere sottovalutato il vantaggio per le piccole e medie impese regionali e nazionali, che troveranno negli oltre 2mila ettari della Zes un’opportunità di investimento concreta ed eccezionale”.

Il progetto, ovviamente, mira allo sviluppo dell’economia calabrese nel suo complesso, a partire da uno dei suoi “asset” principali. Per Francesco D’Agostino: “Iniziamo a raccogliere i frutti di un lavoro silenzioso, senza proclami, che nel prossimo futuro si dispiegherà con maggiore consistenza. Sapevamo che il nodo del Porto di Gioia Tauro andava affrontato a partire da progetti ambiziosi ma realizzabili. Il licenziamento di quasi quattrocento lavoratori portuali e il fallimento del progetto di costruzione di automobili nel retro porto hanno contribuito ad indebolire le speranze di rilancio dello scalo gioiese. Ma noi non ci siamo fermati a questa logica. Gli investimenti fatti dalla Regione in questi anni, e la tenacia con cui si è dialogato su tutti i tavoli per l’istituzione della Zes, hanno dimostrato che c’è una parte di politica che, con i fatti e non con gli slogan, crede nel futuro della Calabria e nelle sue potenzialità”.