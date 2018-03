Chiude al transito per i giorni giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 aprile la Strada provinciale n.5 “Bivio Vescovo sulla Strada provinciale SS 106 per Marcedusa – Bivio Cuturella – Bivio Rocchi – Belcastro – SS 109” in corrispondenza del Ponte Rocchi sul fiume Nasari. La chiusura è stata stabilita con ordinanza n.9 del 28 marzo 2018 a firma del dirigente del settore Viabilità e trasporti ingegner Floriano Siniscalco, si rende necessaria per eseguire una serie di sondaggi ed indagini sul Ponte del fiume Nasari finalizzate alla caratterizzazione del manufatto ed alla progettazione di un successivo intervento che consenta, in assoluta sicurezza, il transito di mezzo eccezionale per il trasporto di un trasformatore diretto alla stazione elettrica Terna di Belcastro.