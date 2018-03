Siderno, tutto pronto per la sguta e Mondo Marcio

Ultime ore di preparativi per la Pasqua sidernese. In vista delle imminenti festività pasquali, i commercianti di Siderno hanno deciso di abbellire il corso della Repubblica e il corso Garibaldi facendo apporre ai lampioni dell’illuminazione pubblica che si trova a bordo strada dei coloratissimi fiocchi gialli, una nota di colore che accompagnerà il programma della “Fiesta” organizzata dal Comune per questo fine settimana. Ma è tutto pronto anche per la Pasquetta, come sempre all’insegna della genuina Sguta Sidernese. Le pasticcerie sono infatti al lavaro già da alcuni giorni per preparare il tipico dolce pasquale, fatto di uova, margarina, zucchero e farina che lunedì sarà pronto a essere esposto sul corso della Repubblica. La lunghissima striscia di biscotti, che quest’anno dovrebbe superare la lunghezza record di 528 metri, una volta misurata dal notaio come da cerimoniale, sarà tagliata a pezzi e distribuita gratuitamente. Anche per quanto riguarda gli spettacoli le ultime prove sono andate bene, quindi si aspetta solo la domenica per partire con il programma di “Fiesta”. Domenica 1º aprile la giornata si aprirà con la Processione della resurrezione e la tradizionale “Svelata”, mentre nel pomeriggio, sempre sul corso della Repubblica, ci saranno una serie di spettacoli di artisti di strada, da luci il violinista in piazza Michele Bello, Fragolino sul Corso della Repubblica e I calabroni in Piazza Risorgimento. In serata, alle 21:30 ci sarà il Volo della Colombella; si chiude alle 22:30 con il concerto dei Take 5, cover band degli anni ’70/’80. Lunedì di Pasquetta Siderno si prepara ad accogliere tutti i cittadini della Locride, infatti il programma prevede, alle 16:30, il raduno dei tradizionali “Giganti calabresi”, mentre alle 18:00 arriva la tanto attesa “Sguta sidernese”, il dolce più lungo del mondo che punta a superare il record dei 528 metri raggiunto lo scorso anno. Alle 21:30 il concerto del gruppo reggae “I Marvanza”, e alle 23:00 il tanto atteso concerto di “Mondo Marcio”. Ricordiamo che per la riuscita della manifestazione stanno lavorando insieme l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco, la Consulta cittadina, l’associazione cuochi reggini, degli infaticabili Pasticceri sidernesi oltre alla neonata associazione dei commercianti di Siderno.