TAURIANOVA – Il Comune della Piana usufruirà di un finanziamento di circa 400 mila euro per la realizzazione della propria proposta progettuale relativa a “Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata”.

L’Ente, infatti, in virtù del lavoro sinergico del Responsabile del Quarto Settore Giuseppe Cardona e del vicesindaco Carmela Patrizio, ha ottenuto il contributo elargito dalla Regione Calabria attraverso il bando, sostenuto da Fondi comunitari del POR Calabria FESR – FSE 2014-2020, indirizzato alle proposte progettuali relative a “Servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, assimilabili e di igiene ambientale”.

Il Dipartimento Politiche Ambiente e Territorio della Regione Calabria, mediante il Piano di Azione “Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria”, ha inteso infatti puntare, per una “Calabria più bella e attrattiva”, a ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani nelle aree più popolose (Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) attraverso il potenziamento della Raccolta Differenziata. Il Comune pianigiano – che già si distingue nel contesto regionale per la gestione virtuosa dei rifiuti, con una raccolta differenziata pari al 68%, e un progetto in fase di attuazione “Meno Rifiuti. Taurianova verso rifiuti zero” per la riduzione della produzione di rifiuti -, è stato ancora una volta premiato per la qualità delle azioni poste in essere dal Settore tecnico e dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Scionti.

«Questo finanziamento ci consentirà di ottimizzare e ampliare i servizi relativi alla raccolta differenziata – afferma il vicesindaco Carmela Patrizio – a vantaggio di tutti i cittadini e dell’Ente». «Siamo stati ancora una volta premiati per l’attento studio e lavoro sul fronte della gestione dei rifiuti e per le buone pratiche che siamo riusciti ad attuare – sottolinea il vicesindaco –, azioni concrete per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica che si tradurranno anche in un notevole risparmio per le casse comunali». Taurianova, dunque, tra i Comuni che beneficeranno di questo importante finanziamento regionale, che verrà utilizzato dall’Ente, in cinque anni, attraverso un programma puntuale e mirato.