La messa in scena della “Giara”, pochi giorni fa al Frantoio delle idee a Cinquefrondi, è un condensato di fatti positivi. Il primo riguarda il gruppo che ha realizzato lo spettacolo teatrale, la Compagnia Giaramé. Dodici ragazze e ragazzi provenienti da diversi paesi della Piana che – al termine del progetto Pon di teatro seguito a scuola, l’istituto superiore “Gerace” di Cittanova – hanno deciso di continuare a recitare e di farlo insieme. Così, diretti da Angelo Siciliano, con cui avevano costruito a scuola “La giara” pirandelliana, hanno presentato il loro lavoro a Cinquefrondi davanti a un pubblico numeroso. I nomi degli attori: Angelo Condello, Antonella Crea, Daniela Iannone, Erika Rao, Florenza Calipari, Francesco Orlando, Giuseppe Pepe, Keren Balsamà, Luca Commisso, Mariachiara Napoli, Sara Tigani, Sharon Andreacchio. Altro fatto rilevante, la Compagnia Giaramé ha allestito un adattamento molto poco “ortodosso” della novella di Pirandello, puntando su un coinvolgimento corale del cast, e quindi dei personaggi, e su temi come il contrasto al maschilismo, il rispetto della donna, lo sfruttamento e il riscatto (con presa di coscienza collettiva) di lavoratrici e lavoratori. Contenuti espressi in un linguaggio teatrale comico e grottesco, movimentato, veloce, cui contribuisce anche la sequenza dei brani musicali. Efficace, tanto, anche il dopo-spettacolo: una conversazione con il pubblico alla quale i dodici ragazzi si sono dedicati ragionando su tematiche al femminile, a ciò invitati da Antonella Tassitano e dalla Collettiva AutonoMia di Reggio Calabria. Ma le ragazze e i ragazzi hanno anche raccontato la genesi del loro far gruppo, di come l’esperienza del laboratorio teatrale abbia inciso beneficamente sul loro modo di rapportarsi con sé e con gli altri. Così li ha elogiati Alberto Conia, il direttore artistico del Frantoio delle idee: “Grazie a voi. Non fermatevi, continuate a liberare la vostra creatività dagli schemi, dalla necessità del dover fare. Siete colore, vitalità, continuate ad esserlo”.