ROSSANO (Cs) – ROSSANO CITTÀ CARDIO PROTETTA,

sono stati posizionati tre defibrillatori in tre punti strategici della città. Un

progetto ambizioso che ci si augura possa essere portato avanti ed ampliato

con il posizionamento di altri strumenti salvavita in altre zone della Città

Unica CORIGLIANO ROSSANO.

È quanto fa sapere l’assessore alle politiche sanitarie Dora MAURO cogliendo

l’occasione per ringraziare sia Carlo ZITO, amministratore della DAE ITALIA

(Defibrillatori Automatici Esterni) azienda promotrice del progetto al quale

l’Amministrazione Comunale ha aderito nei mesi scorsi, sia i privati che,

generosamente, hanno donato alla comunità gli apparecchi.

Le postazioni sono visibili e facilmente accessibili: il defibrillatore è custodito in una

teca che riporta le istruzioni. Può essere facilmente utilizzato da tutti grazie alla voce

guida e ai comandi visivi che appaiono una volta accesso. Uno è stato piazzato al

numero 31 di via TORRE PISANI grazie allo Studio Dentistico Associato AIELLOCOSTA,

l’altro in piazza BERNARDINO LEFOSSE grazie alla ECOROSS Srl, e il terzo

in piazza SANTI ANARGIRI, nel Centro Storico, grazie all’associazione sportiva

dilettantistica NA MURRA