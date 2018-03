Il Comune di Taurianova, come comunicato sulla pagina Facebook dell’ente, ha stipulato una convenzione con l’Associazione “Aida Onlus” per l’utilizzo in orario extrascolastico della palestra comunale dell’istituto comprensivo “Monteleone-Pascoli”. Il patto è finalizzato a dare vita ad attività di avviamento e promozione per l’inserimento dei diversamente abili nel mondo dello sport paralimpico, con particolare riferimento alla disciplina del tiro con l’arco. Alla firma della convenzione – continua la nota su Facebook – a rappresentare l’associazione Aida Onlus c’era Enza Petrilli, brillante campionessa taurianovese, medaglia di bronzo agli ultimi Campionati Italiani Indoor Para-Archery. Nell’ambito dell’alleanza avviata dall’ente con Aida, promossa dall’assessorato allo sport guidato da Raffaele Loprete, nelle giornate del 5 e 6 maggio, presso lo stadio comunale “Tony Battaglia” di Taurianova, si svolgeranno le gare interregionali di tiro con l’arco.