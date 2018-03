Arriva la conferma da parte di alcuni proprietari di autovetture della casa automobilistica

tedesca Daimler titolare del marchio Mercedes che il richiamo per l’airbag e piantone

dello sterzo potenzialmente difettosi riguarda anche autovetture vendute in Italia.

Proprio da qualche giorno alcuni utenti hanno comunicato allo “Sportello dei

Diritti”, che la multinazionale dell’auto ha trasmesso una nota raccomandata

relativa al richiamo volontario denominato n. R29_17 sulle vetture della gamma Mercedes

Classe A, B, C e E, nonché i coupé CLA, GLA e GLC e alcuni modelli sportivi costruiti

tra novembre 2011 e luglio 2017 per il seguente problema: “accertato che sulla

sua vettura il collegamento a terra del piantone dello sterzo potrebbe essere inadeguato.

In combinazione con un danneggiamento interno dei contatti nel modulo interruttori

sul fodero del piantone dello sterzo nel caso in cui si verifichi una scarica elettrostatica

potrebbe avere luogo un’attivazione immotivata dell’airbag lato guida. Ciò potrebbe

causare lesioni al conducente e aumentare il rischio di provocare un incidente. La

presenza di un danneggiamento viene segnalata anticipatamente al conducente da un

messaggio di avvertimento relativo all’airbag nella strumentazione e dalla spia

di controllo airbag”. Avendo appreso solo da alcuni proprietari circa il contenuto

della lettera con cui si preannuncia la suddetta procedura di richiamo, Giovanni

D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” rileva che tutti i proprietari

dei modelli indicati della casa automobilistica di Stoccarda dovrebbero prestare

attenzione nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna nota di richiamo. In tal

caso, è opportuno verificare con un semplice passaggio presso le officine autorizzate

il cui elenco è consultabile sul sito http://giovannidagata.voxmail.it/nl/pvufs6/h1wxma/w1br5l/uf/10/aHR0cDovL3d3dy5tZXJjZWRlcy1iZW56Lml0?_d=32U&_c=4b0639ac se la propria autovettura rientri nella procedura in questione i cui interventi

sono a totale carico della casa produttrice.