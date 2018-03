La notizia può sembrare apparentemente una piccola notizia. Ma non è per

questo poco significativa. Perché in intacca senso comune, animi

esacerbati, indignazione allo stato puro. Mi riferisco ai 102.000 euro di

aumento annui che, grazie ad una leggina regionale ad hoc del 1996, i 144

ex consiglieri regionali calabresi incasseranno per adeguare il loro

vitalizio.

La mia è naturalmente un’ironia amara se si considera che le cifre

intascate mensilmente da loro variano da un minimo di 2000 ad oltre, per

alcuni, 8000 euro mensili. È quindi, un piccolo aumento mensile, in linea

con l’aumento del costo della vita. Ma, ecco il punto, è un aumento che

riguarda e coinvolge esclusivamente quella che è ritenuta la casta del

privilegio politico regionale e non la stragrande maggioranza dei

pensionati calabresi che, al contrario , sono costretti per la maggior

parte a vivere una vita da fame di poche centinaia di euro mensili, dopo

un’esistenza passata a lavorare. Lavoro vero e non per sentito dire. Questi

i fatti che non hanno bisogno di ulteriori commenti. Per la piccola parte

che mi riguarda, coinvolgerò da subito i circoli del partito democratico

della mia provincia e, se d’accordo, chiederemo un incontro con i

componenti istituzionali del mio partito, a partire dai capogruppo del Pd

e delle liste collegate in consiglio regionale Sebi Romeo e Giudiceandrea,

affinché con procedura d’urgenza il consiglio regionale abolisca, cassi,

cancelli questa leggina. Se c’è un insegnamento che le elezioni del 4 di

marzo hanno dato a tutti è questo: la politica torni ad essere servizio,

bene pubblico, la smetta, e lo faccia sul serio, di vivere di privilegi e

prebende intollerabili sulle spalle della gente comune.

Il Segretario provinciale Pd

Gianluca Cuda