ROSSANO (Cs) – Non potevamo fare di più di quello che abbiamo

fatto in questi 21 mesi circa di governo locale. In molte occasioni ho dimostrato una

pazienza che non mi riconoscevo prima. Non ho mai inseguito o avvalorato dietrologie

né maldicenze. Non ho mai tolto il saluto a nessuno e non ho fatto prigionieri. Credo,

anzi, di aver instaurato un rapporto completamente nuovo e diverso dal passato nella

relazione amministratori-dipendenti. Ho sempre rispettato tutti, nessuno escluso,

confrontandomi sempre alla pari e su tutto.

Sono, questi, alcuni dei passaggi principali nell’ultimo intervento del Sindaco di Rossano Stefano

MASCARO che nella mattinata odierna (venerdì 30 marzo), insieme alla Giunta ed alla presenza

del Segretario Generale Nicola MIDDONNO e dei dirigenti, ha voluto salutare tutti i dipendenti

nella Sala Consiliare.

Forse ho sbagliato qualcosa – ha continuato interrotto più volto dalla commozione il Primo

Cittadino – e se così è stato me ne scuso. Ma è stato difficile e complesso. E posso garantirvi che

ho sofferto, tante volte, seppur in silenzio. Perché non ho mai capito e non capisco, ad esempio,

quanti sono disposti ad abbassare il livello della Politica per far carriera o quelli che sputano

addosso a chi amministra. Perché non si fa, mai. Ho sempre preservato rispetto per le istituzioni e

chi le rappresenta, un rispetto sacro, così come ho dimostrato in questi mesi anche ad esempio nel

rapporto preferito con tutti gli ex sindaci presenti in Consiglio che ho sempre sentito ed ascoltato.

Ribadisco anche a voi – ha aggiunto – l’auspicio di pace e di serenità, che abbiamo fatto nostro

con gli 80 mila ramoscelli d’ulivo di ROSSANO portati nella DOMENICA DELLE PALME al Papa in

Piazza San Pietro a ROMA, per e nel saper costruire, insieme con CORIGLIANO, la Città unica che

parte ufficialmente domani SABATO 31; e che dovrà essere il motore anche culturale e spirituale di

tutto il territorio, soprattutto per i comuni dell’entroterra che si stanno purtroppo spegnendo ed ai

quali il nuovo comune dovrà guardare con attenzione diversa dal passato.

Per quel che ci riguarda – ha sottolineato – non lasciamo rogne e problemi a quanti verranno dopo

di noi, sicuramente lasciamo una situazione finanziaria migliore di quella che abbiamo ereditato. In

questi quasi due anni abbiamo fatto tante cose e, tra queste, abbiamo investito per dare alla Città,

soprattutto ai giovani, nuove infrastrutture sportive e sulla sicurezza scolastica con i nuovi

scuolabus a beneficio di alunni e famiglie. Abbiamo fatto – ha aggiunto – della promozione del

centro storico, della cultura e dei nostri marcatori identitari distintivi la bussola della comunicazione

strategica del comune e della sua programmazione turistica che, per la prima volta nella storia

cittadina, è stata anche riconosciuta beneficiaria di un finanziamento regionale triennale di oltre

300 mila euro. Ed abbiamo garantito alla Città del Codex, attraverso tante iniziative di qualità,

messe in piedi con poche risorse, in tutti i periodi dell’anno e con ospiti e testimonial di fama

internazionale, una visibilità che non ha precedenti: dalla Primavera nazionale del FAI 2017 alla

visita, a gennaio scorso, di Giancarlo GIANNINI, che sarà la voce narrante del primo docufilm sul

CODEX, se raggiungeremo tutti insieme l’obiettivo dei 250.000 euro di raccolta popolare con il più

grande progetto di crowdfunding civico, quello di ROSSANO, mai sperimentato in Italia. E per il

quale, adesso, c’è bisogno del contributo e del sostegno di tutti, andando su www.ulule.com/codex

ed effettuare donazioni a partire da 5 euro.

Dobbiamo volerci più bene – ha concluso MASCARO rivolgendo a tutti i dipendenti ed alla Città di

CORIGLIANO-ROSSANO gli auguri di Buona Pasqua – e diventare realmente protagonisti, ciascuno

nel proprio ruolo, di un avvenire diverso per la nostra terra.