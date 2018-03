Si è tenuta a Roma presso la sede nazionale del CONI la Conferenza Stampa di presentazione

di Appennino Bike Tour, al via mercoledì prossimo 4

aprile con partenza ad Altare in Liguria.

Durante la Conferenza, organizzata in collaborazione con la Federazione Ciclistica

Italiana, è stato siglato un accordo tra Federazione Ciclistica

Italiana e Vivi Appennino con l’obiettivo di implementare con un’importante offerta

formativa il Piano di Sviluppo Sostenibile della Dorsale

2018-20, presentato lo scorso gennaio insieme a Confcommercio Ascom Imprese per l’Italia

e a Confcommercio Ascom Bologna al Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Particolarmente positivo il commento di Renato Di Rocco, Presidente della Federazione

Ciclistica Italiana, che afferma: “Prima di tutto vorrei

ringraziare la Vice-Presidente Daniela Isetti per essere stata promotrice di questo

importante accordo di collaborazione con Vivi Appennino. E’ una

bella opportunità pedalare insieme con un obiettivo comune e mi piace che Appennino

Bike Tour sia nato sin dall’inizio basandosi su di un Patto di

Amicizia. Il giro d’Italia che viene promosso, fino a qualche anno fa, era inimmaginabile

ma grazie all’avvento delle e-bike è stato possibile

renderlo realtà. Siamo ben felici di rendere merito ad un Appennino straordinario

con eccellenze uniche dando il massimo sostegno della nostra

Federazione. Ci siamo, davvero con passione”.

Sulla stessa linea il Direttore Vivi Appennino Enrico Della Torre che evidenzia:

“L’accordo siglato con la Federazione Ciclistica Italiana risulta

di grande importanza per uno sviluppo dei territori appenninici sui quali è necessario

avviare anche un buon lavoro di formazione. E’

indispensabile accogliere i turisti in sicurezza dando un servizio professionale

e di qualità. Grazie ad Appennino Bike Tour è stata messa in rete

l’intera Dorsale ed ora stiamo lavorando su più fronti al fine di strutturare

i servizi necessari ad accogliere i turisti. Tra le ultime

convenzioni messe in atto – ricorda Della Torre – è stato siglato un accordo

anche con Trenitalia che valorizza escursioni in bicicletta in

Appennino arrivando col treno”.

Sul fronte formazione la Vice- Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Daniela

Isetti mette in luce come l’accordo con Vivi Appennino sia

del tutto naturale ed afferma: “Quello promosso con Appennino Bike Tour è unprogetto

ambizioso ma assolutamente sostenibile, al quale è possibile

affiancare le competenze della Federazione nel campo della formazione per le guide

ciclo turistiche e per gli operatori andando ad accrescere la

valorizzazione della Dorsale”.

Tra i presenti anche l’Assessore di Caramanico Terme, Rita Silvaggi che con entusiasmo

ha sottolineato come Appennino Bike Tour possa divenire un

volano per il rilancio dell’intera Dorsale, di tutti quei piccoli Comuni montani

ricchi di eccellenze da scoprire e valorizzare.

Durante la Conferenza è inoltre intervenuto il responsabile dell’Istituto per

il Credito Sportivo Vincenzo Lamorte che ha anticipato un bando che

uscirà tra pochi giorni destinato proprio al finanziamento di progetti di piste

ciclabili. L’iniziativa denominata “Comuni in Pista” promossa

tramite un protocollo d’intesa tra ANCI, Istituto per il Credito Sportivo e Federazione

Ciclistica Italiana metterà a disposizione un plafond di

cinquanta milioni di euro per investimenti relativi a piste ciclabili.

Tutto è pronto per la partenza di Appennino Bike Tour che vedrà protagonista il

ciclista Omar Di Felice che percorrerà tutta la Via in soli 11

giorni, pedalando per oltre 2600 chilometri e con 60.000 metri di dislivello, attraversando

l’Italia appenninica da Nord a Sud. In totale 42 tappe

dalla Liguria alla Sicilia attraverso 14 regioni, 23 province, 296 comuni e 25 parchi

nazionali e regionali, quelle aree protette caratterizzate da un

alto grado di naturalità, da un forte valore paesaggistico, da specifiche tradizioni

culturali ed eno-gastronomiche. Durante le tappe saranno

organizzate dai Comuni Conferenze sullo Sviluppo Sostenibile del Territorio alle

quali interverrà il Direttore Vivi Appennino, Enrico Della Torre,

per presentare il Piano di Sviluppo Sostenibile della Dorsale 2018-20. Inoltre all’arrivo

di ogni tappa saranno presentate le tipicità dei territori

in occasione dell’Anno del Cibo Italiano promosso dal MIBACT. Un momento di grande

attenzione per l’Appennino che vedrà i suoi territori

colorarsi di bianco e azzurro, i colori del Giro.