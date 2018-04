Venerdi scorso, i Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato, QUARANTA Francesco, 59enne, perché ritenuto responsabile del reato di evasione.

In particolare i militari, , hanno sorpreso l’uomo mentre si aggirava in località Sant’Anna di Laureana di Borrello senza essere autorizzato, benché fosse stato sottoposto da soli pochi giorni agli arresti domiciliari. L’arrestato, ad incombenze di rito espletate, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Nel medesimo contesto, a Melicucco, i su menzionati militari hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, nei confronti di FILIPPONE Antonio 45enne, pregiudicato, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e figlio di FILIPPONE Rocco Santo, elemento di spicco di una delle cosche di ‘ndrangheta della Piana di Gioia Tauro.

FILIPPONE Antonio dovrà espiare la pena residua di 5 anni di reclusione in regime carcerario poiché è stato riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per fatti commessi il nel mese di luglio 2017 nel Comune di Rivoli (TO).

L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato quindi associato presso la Casa Circondariale di Locri.