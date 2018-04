Il presidente della Provincia di Catanzaro,

Enzo Bruno, ha incontrato nei giorni scorsi il consigliere provinciale

Marco Polimeni. Il consigliere ha prospettato la decisione di rimettere

nelle mani del presidente le deleghe a cultura, Beni culturali,

biblioteche e musei, politiche giovanili.

“Il 12 ottobre 2014 è iniziata una straordinaria nuova avventura

amministrativa alla Provincia di Catanzaro, confermata con il rinnovo

del Consiglio provinciale nell’ottobre del 2016. Assieme al presidente

Enzo Bruno, nel rispetto di un accordo politico-istituzionale, in

maniera positiva e concreta abbiamo continuato nel percorso avviato in

avvio di consiliatura con l’intento di garantire produttività,

radicamento, attenzione al territorio per consentire alla Provincia di

assolvere alle funzioni che sono state assegnate dalla legge di riforma

degli Enti Locali, la cosiddetta Delrio, nonostante le difficoltà

economiche, il caos normativo e i problemi organizzativi – spiega Marco

Polimeni -. Proprio avvalendosi del comma 66 dell’articolo 1 della legge

56/2014 secondo la quale il presidente “può assegnare deleghe a

consiglieri provinciali, nel rispetto della collegialità, secondo le

modalità e nei limiti dello statuto”, il presidente Bruno ha coinvolto i

consiglieri provinciali in una proficua gestione collegiale che ci ha

consentito in questi anni di rispondere in maniera concreta alle istanze

dei territori, di proiettare l’immagine di un Ente attivo e radicato,

mentre ricorrevamo il tempo per superare limiti e criticità imposti dai

continui tagli imposti da questa legge di riforma. Soprattutto alla luce

del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 che ha confermato la

Provincia quale Ente di rango costituzionale”.

“La legge Delrio, oltre a generare un vero e proprio caos, ha

depauperato un proprio patrimonio istituzionale – afferma ancora il

consigliere provinciale – senza individuare soluzioni che garantissero

continuità nell’erogazione dei servizi destinati alle comunità: è

indispensabile ristabilire l’importanza delle Province quali enti

intermedio di primo livello che non possono più essere mortificate nella

gestione delle funzioni fondamentali senza risorse e da meccanismi

elettivi che in nessun modo rappresentano i valori di democraticità e

rappresentanza territoriale. Per questo ritengo sia imprescindibile

procedere alla modifica dei meccanismi elettivi di secondo livello

restituendo la parola ai cittadini per l’elezione diretta del presidente

e del Consiglio”.

“Ma alla luce della nuova fase politica che si è aperta alle scorse

amministrative al Comune di Catanzaro, e in seguito proiettata a livello

nazionale con la rimodulazione di accordi che hanno visto il ritorno del

Movimento in cui ho sempre militato nell’alveo del centrodestra, e nel

rispetto delle posizioni assunte, ritengo coerentemente opportuno e

condiviso rassegnare nelle mani del presidente Bruno la delega (cultura,

Beni culturali, biblioteche e musei, politiche giovanili) che mi è stata

assegnata con decreto n. 1 del 9 gennaio 2017 – conclude Polimeni -.

Con altrettanta coerenza, va riconosciuto l’innegabile dinamismo,

impegno e l’operatività del presidente Bruno, al quale mi lega un

profondo e sincero rapporto personale, che in questi anni ha

concretizzato un buon governo della provincia, senza distinzione di

appartenenza né territoriale né politica. Con questa mission continuerò

la mia attività amministrativa nella direzione di una proficua e

propositiva attività istituzionale”.

Il presidente Bruno ha condiviso quanto dichiarato dal consigliere

Polimeni e lo ha ringraziato per il lavoro svolto in questi anni.