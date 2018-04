di Diego Licopoli

Grande accoglienza per Domenico Furgiuele, deputato alla camera per il partito del carroccio, nella giornata del Sabato Santo alla sede del partito leghista di Taurianova. Il nostro “Alberto da Giussano” deciso di giungere a Taurianova in prima persona, per porgere gli auguri di Pasqua a tutti i militanti del partito, ed anche per ringraziare la cittadina pianigiana per lo splendido risultato elettorale. Ad accoglierlo, come sempre, è stato l’istrionico Michele Gullace, che con la sua delicata nonché eloquente favella ha ricordato a tutti i presenti l’importanza del sabato santo per i cristiani innestati nel partito, di come questa giornata di raccoglimento costituisca una riflessione importante per tutti i credenti alla vigilia della Resurrezione di Cristo nostro Signore.

Ed il sacro Mistero Pasquale stesso accompagna l’insurrezione della lega, che da partito “di nicchia” è diventato la principale forza del centro-destra nella nazione. Proprio quest’argomento è stato sollevato dall’ottimo Furgiuele, che ha ricordato a tutti gli ospiti i sacrifici e le difficoltà sostenute dal partito per far fronte ad una campagna elettorale molto ardua, che nonostante sia stata dominata dai grillini per lo meno in tutto il sud Italia, ha consentito ugualmente al Carroccio di ottenere enormi consensi che hanno fatto di Salvini senatore nella nostra bella terra. Furgiuele ha focalizzato l’attenzione sul futuro, su come gli attivisti del partito si debbano impegnare nei mesi avvenire, poiché la campagna elettorale non è finita, ma procede tuttora, ed i risultati ottenuti sono solo un punto di partenza sul quale gettare le basi per il futuro.

Furgiuele ha fatto presente di come il partito sia a disposizione del popolo, non promettendo certamente miracoli, ma assicurando di prestare orecchio ai problemi dei cittadini in maniera democratica e civile, sostenendo di esporsi in prima persona al servizio della gente. Una grande persona dunque Domenico Furgiuele, e senz’altro una giovane promessa per la politica italiana degli anni avvenire, anni senza dubbio difficili, ma allo stesso tempo, anni in cui si costruirà il futuro del nostro paese e del nostro sud con occhi nuovi, ed animi carichi di ottimismo e positività.