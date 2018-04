Monta la rabbia degli amministratori comunali di Taurianova. Gli ottimi risultati ottenuti dalla cittadinanza in materia di raccolta differenziata si scontrano, purtroppo, con lo scarso senso civico di alcuni abitanti che hanno lasciato cumuli di rifiuti davanti i cancelli dell’isola ecologica. Questo il post apparso sul social network Facebook:

Ogni tanto lasciate che ci indigniamo anche noi! Grazie a tutti quelli che, sprezzanti delle regole e irrispettosi del lavoro degli altri, si sono affrettati a lasciare cumuli di spazzatura davanti ai cancelli dell’isola ecologica CHIUSA. Grazie soprattutto a chi ha atteso questi giorni di festa per sgombrare e buttare i vecchi mobili, che gratuitamente sarebbero passati a ritirare gli operatori con una semplice chiamata di prenotazione per ritiro ingombranti. Domani apriremo ogni singolo sacchetto e controlleremo le telecamere. L’abbandono dei rifiuti è un reato sanzionabile, ma questo non ci gratifica affatto, ci mortifica ancora una volta il fatto che alcuni cittadini ancora non abbiamo chiaro il senso del rispetto del paese in cui vivono.