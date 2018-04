Un adulto tra i 26 ei 64 anni dovrebbe dormire ogni notte tra le sette e le nove

ore, raccomanda la National Sleep Foundation (USA). Anche se le donne dovrebbero

ritardare diversi minuti nel momento in cui impostano le loro sveglie. A sostenerlo

il dottor Jim Horne, neuroscienziato e direttore del Centro di ricerca sul sonno

dell’Università di Loughborough (Regno Unito), chee cita la National Sleep Foundation:

le donne hanno bisogno di una media di 20 minuti in più di sonno rispetto agli uomini.

Ed apparentemente lo fanno, come indicano i risultati di un sondaggio aziendale sui

braccialetti che misurano l’attività fisica, FitBit. Dopo aver raccolto i dati sulle

attività dei propri utenti durante le notti da marzo 2017, l’azienda ha scoperto

che in media gli uomini dormono sei ore e 26 minuti, mentre il tempo delle donne

è di sei ore e 50 minuti. La ragione di questa differenza temporale si trova nell’architettura

del cervello. Secondo le conclusioni di uno studio condotto dall’Università della

Pennsylvania, la struttura neuronale femminile consente di evidenziare alcune capacità

comunicative, capacità analitiche e intuitive, nonché una migliore memoria e cognizione

sociale. Tutto ciò rende le donne più attrezzate per il multitasking e per creare

soluzioni di gruppo e, dice il neuroscienziato, e come contrappasso di questa maggiore

attività è richiesto un maggiore riposo per il recupero. “È possibile che questo

tipo di funzionamento o attività cerebrale porti a un maggiore bisogno di riposo

nelle donne”, spiega il dottor Javier Puertas, capo del dipartimento di neurofisiologia

e dell’Unità del sonno dell’Ospedale universitario La Ribera (Alzira) e membro del

Spanish Dream Society (SES). Sebbene si ricordi che “la ricerca è in continua evoluzione”.

Nonostante necessitino di qualche minuto in più di sonno e alcune ce la facciano,

molte hanno maggiori probabilità di avere difficoltà a riposare rispetto agli uomini.

Diversi studi e indagini concludono che le donne soffrono di più insonnia e altri

problemi ad addormentarsi, conferma il dott. Puertas: “Statisticamente le donne soffrono

il doppio di insonnia degli uomini e soffrono di più dal punto di vista delle prestazioni

cognitive e somatiche “. Infatti, il 63% delle donne tra i 30 ei 60 anni dorme circa

sei ore al giorno. Cioè, tra una e tre ore in meno rispetto alla quantità raccomandata.

Queste difficoltà ad addormentarsi hanno conseguenze anche durante il giorno, determinando

più sonnolenza, che può produrre problemi diversi come mancanza di concentrazione

o aumento di appetito e, quindi, peso. Ciò che rimane sconosciuto è la ragione

esatta per cui si verificano queste differenze. Il dottor Puertas spiega che potrebbe

esserci una componente sociologica e culturale che le spiega: “Socialmente, le donne

sono state caricate di più preoccupazioni che non essere portate a letto”. Sottolinea

inoltre che ci sono fattori biologici che possono alterare il sonno come la gravidanza

o la cura del bambino: “È stato dimostrato che l’udito di una donna è più sensibile

quando si tratta di percepire o reagire al pianto di un bambino”. Data l’importanza

di questa abitudine essenziale per la nostra salute, prima di ricorrere a farmaci

senza prescrizione medica, l’esperto raccomanda di seguire le solite linee guida

per un’adeguata igiene del sonno e che per Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello

dei Diritti” è bene sempre tenere presenti: “Avere una dieta equilibrata ed

evitare l’uso di telefoni cellulari, tablet o portatili prima del sonno perché la

loro luce blu inibisce la produzione di melatonina, un ormone necessario nel ciclo

naturale del sonno.”