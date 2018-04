L’associazione “Universo Minori”, guidata dalla dottoressa Rita Tulelli, ha donato il pranzo pasquale alla mensa dei poveri allestita presso la Chiesa di Madonna di Pompei guidata da Don Pino Silvestre. Durante le feste purtroppo è risaputo che chi sta bene, sta meglio, ma chi sta male in questo giorno sta anche peggio e per questo motivo il sodalizio ha voluto donare un pranzo a chi ne ha più bisogno. L’associazione ha incaricato il ristorante “L’intervallo” di Nico Ascrizzi sito a Catanzaro, affinché preparasse un primo ed un secondo, composti rispettivamente da pasta ceci e pancetta eda carne con patate al forno. A completamento del pranzo l’associazione “Universo Minori” ha fatto pervenire presso la mensa anche delle colombe pasquali e delle bibite per tutti i presenti. Con questo gesto puntiamo a dar ristoro prima al cuore che al corpo, offrire un contesto in cui al centro ci sono le relazioni, l’accoglienza ed offrire un pasto caldo e completo consentono loro, almeno per alcuni momenti della giornata, di sentirsi accolti e di provare un po’ di normalità e serenità.

Il sodalizio ha voluto donare il suo contributo anche alla processione religiosa che si svolge il venerdì santo a Catanzaro, la cosiddetta “Naca”, coinvolgendo l’Istituto Comprensivo “Catanzaro Est”, guidato dalla dirigente Flora Alba Mottola, l’Arciconfraternita del SS. Rosario e l’avvocatessa Maria Claudia Conidi, che ha aperto le porte dello storico Palazzo Grimaldi Conidi. Una rappresentanza degli allievi dei plessi “Mazzini”e “Maddalena”, afferenti all’Istituto “Catanzaro Est”, ha preso parte alla secolare processione grazie anche al solerte contributo della responsabile del plesso “Maddalena”, la maestra Giovanna Carpino.

Durante l’evento è stato possibile fare un gesto amorevole nei confronti dei bisognosi acquistando una campanella benedetta simbolo di pace il cui ricavato sarà devoluto a scopi benefici. L’associazione “Universo Minori” ha accolto a Palazzo Grimaldi Conidi gli allievi dell’Istituto, i relativi genitori e gli insegnanti, con dei dolciumi propri del periodo pasquale.

Oltre a tutto ciò “Universo Minori” ha donato delle uova della Panini e delle colombe pasquali ai ragazzi ospiti dell’Istituto Penale per i Minorenni “Silvio Paternostro” di Catanzaro ed una ricca spesa ad una famiglia numerosa, comprensiva anche di uova pasquali della Kinder da donare ai bambini, affinché possano trascorrere con serenità la più importante festa della cristianità in famiglia.La presidente Tulelli afferma che con questi doni si vuole rendere omaggio al Signore Risorto ed auspica di non cedere all’orgoglio che alimenta la violenza e le guerre, ma di avere sempre il coraggio umile del perdono e della pace.