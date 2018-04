La tutela de consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per

la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo

il Ministero della salute in data odierna ha diffuso il richiamo di alcune confezioni

di gelato in vaschetta al gusto tiramisù a marchio Decò per la presenza di glutine

non dichiarato in etichetta, che potrebbe costituire un rischio per i consumatori

celiaci. Il prodotto interessato è venduto in vaschette da 500 g con i numeri di

lotto K7235 e K7249 e da consumarsi preferibilmente entro 06/19 e 07/19. Le vaschette

richiamate sono state prodotte per Multicedi Srl con sede dello stabilimento a Pastorano

(CE) S.S. Casilina c.da Spartimento dall’azienda Eskigel Srl, nello stabilimento

di via A. Vanzetti n° 11 a Terni. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello

dei Diritti”, raccomanda ai consumatori celiaci di non consumare il gelato

con i numeri di lotto segnalati e di restituirlo al punto vendita d’acquisto Decò.

Per tutti gli altri consumatori il prodotto è del tutto sicuro. La segnalazione

è stata pubblicata sul nuovo portale dedicato alle allerta alimentari del Ministero

della salute.