E’ andato a vuoto, a Tropea, per la pronta reazione del personale dell’ufficio che hanno messo in fuga i malviventi, un tentativo di rapina ad un ufficio postale in una zona centrale della cittadina. Un uomo armato di pistola e a volto scoperto, spalleggiato da due complici rimasti all’esterno, ha fatto irruzione nell’ufficio dove, davanti allo sportello, c’erano molti utenti in fila. Il personale, accortosi di quanto stava avvenendo, ha fatto scattare l’allarme costringendo i tre malviventi a darsi alla fuga a piedi per le strade del centro della cittadina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono subito messi sulle tracce dei tre fuggitivi. Gli investigatori dell’Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire quanto è avvenuto e risalire all’identità dei responsabili.