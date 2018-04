Saranno presenti le nipoti Gabriella e Patrizia Gullace, il giornalista nonché volto noto della televisione italiana Piero Badaloni, e molti altri alle iniziative del 6 e 7 aprile che l’Amministrazione comunale di Cittanova ha voluto dedicare a una grande concittadina: Teresa Talotta Gullace, martire della Resistenza e della lotta al nazifascismo. Sono passati poco più di 74 anni da quel 3 marzo 1944 in cui Teresa (nata a Cittanova l’8 settembre 1907) fu uccisa dai soldati nazisti durante l’occupazione di Roma mentre tentava di raggiungere il marito appena fatto prigioniero. Un evento che colpì subito l’immaginario collettivo e che fu portato alla ribalta mondiale nel 1945 dal grande regista Roberto Rossellini con il capolavoro del neorealismo “Roma città aperta”: fu la più grande attrice italiana di tutti i tempi, Anna Magnani, a interpretare il personaggio della Sora Pina, ispirato proprio a Teresa Talotta Gullace, contribuendo a rendere immortale una figura considerata uno dei simboli indiscussi della Resistenza.

“Il ricordo è il tessuto dell’identità”*, insegnava Nelson Mandela. Partendo dal ricordo di Teresa Gullace l’obiettivo sarà quello di tessere insieme l’identità di Cittanova Città Gentile, che proprio in questo 2018, il 12 agosto, compirà 400 anni. I giorni di memoria e di riflessioni promossi dall’Amministrazione comunale di Cittanova (inizialmente previsti a marzo, ma rinviati per indisponibilità di alcuni relatori) partiranno la mattina di venerdì 6 aprile nei licei classico e scientifico, dove Toni Orlando e Donatella Arcuri ricorderanno la figura di Teresa con gli studenti. Nel pomeriggio della stessa giornata, alle ore 18, nella sala convegni del Polo della legalità Francesco Vinci, appuntamento con i cittadini, le associazioni di Cittanova e i giornalisti per una tavola rotonda sul tema RICORDARE PER SAPERE CHI SIAMO. Parteciperanno all’incontro Gabriella e Patrizia Gullace, Piero Badaloni, il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, il presidente del Parco Nazionale d’Aspromonte Giuseppe Bombino, il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il sindaco di

Cittanova Francesco Cosentino, con gli interventi di Toni Orlando, Donatella Arcuri e Giuseppe Guerrisi. Moderano i giornalisti Paola Bottero e Alessandro Russo.

Sabato 7 aprile appuntamento alle ore 9 con gli studenti del liceo scientifico e del liceo classico per BooktoPlay, organizzato dall’associazione culturale Incroci: una mattinata al Cinema Teatro Gentile per parlare della martire cittanovese con Gabriella e Patrizia Gullace, Piero Badaloni e il sociologo Giap Ercole Parini, con la conduzione di Paola Bottero e Alessandro Russo. Al termine dell’incontro sarà proiettato il film “Roma città aperta” nella versione restaurata. Sabato 21 aprile, infine, appuntamento teatrale alle ore 9 (per gli studenti) e alle ore 21 al Cinema Teatro Gentile con “Teresa”, rappresentazione della Compagnia della Rosa.