di Sigfrido Parrello

PALMI – Di seguito riportiamo i provvedimenti disciplinari dopo la 29° Giornata del Campionato Nazionale di Serie D, Girone I, dove partecipa la Uesse Palmese 1912. In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: A carico di dirigenti: inibizione a svolgere ogni attività fino al 18/ 04/2018 per Francesco Cosim Spampinato (Troina). Perchè nel corso dell’intervallo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, si avvicinava con atteggiamento minaccioso ad un calciatore avversario e gli rivolgeva espressioni gravemente minacciose ed offensive.

A carico di allenatori: squalifica per due gare effettive per Giuseppe Di Pietro (Palazzolo). Per essere entrato sul terreno di gioco rivolgendo espressione irriguardosa all’indirizzo della Terna Arbitrale, allontanato. Squalifica per una gara effettiva: Remo Chiappa (Ebolitana). Per proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato. Ammonizione con diffida: Alessandro Pellicori (U.S. Palmese 1912). Per comportamento non regolamentare, allontanato.

A carico di calciatori espulsi dal campo: squalifica per una gara effettiva per Riccardo Setti (Ebolitana). Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo. A carico di calciatori non espulsi dal campo, squalifica per una gara per recidiva in ammonizione (la V infrazione) per Alessandro Varchetta

(Ercolanese), Riccardo Cassaro (Messina), Luca Palmisano (Palazzolo), Rodrigo Martin Tuninetti (Troina) e Andrea Cammarota (Gelbison).