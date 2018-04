Conclusi i lavori di completamento del Corpo B di nuova costruzione dell’Istituto Professionale per l’Industria e Artigianato “L. da Vinci” di Lamezia Terme. Venerdì 6 aprile alle ore 11.30, il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, il dirigente del settore Edilizia scolastica architetto Pantaleone Narciso e i tecnici effettueranno un sopralluogo e consegneranno i lavori ultimati, realizzati dalla Ru. Co. Srl per un ammontare di 397 mila euro. Tra gli interventi realizzati le finiture interne ed esterne dell’intero corpo di fabbrica, compreso il sistema di isolamento a cappotto; gli impianti di riscaldamento a pavimento radiante, idrico sanitario e idrico antincendio. Realizzati ancora: l’allarme antincendio; la videosorveglianza esterna e l’allarme anti-intrusione; l’impianto fotovoltaico; l’impianto solare termico per la produzione di acqua calda. Il responsabile del procedimento è l’architetto Francesco Romeo, progettisti architetto Narciso e geometra Marcello Scarpino; direttore operativo e sicurezza architetto Salvatore Cerullo.