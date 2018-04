Una famiglia inglese di quattro persone ha perso la vita lunedì in Florida dopo che l’auto su cui stava viaggiando è stata travolta da un pickup. A suggerire la pericolosa manovra che ha causato l’incidente sarebbe stato il navigatore Gps, che consigliava di fare inversione di marcia per come poi approfondito a seguito dei rilievi effettuati dalla polizia di Titusville, la località nella quale si trovavano i viaggiatori. Adam Stephenson, 30 anni, di Bristol, era alla guida di una berlina a noleggio mentre insieme alla moglie Maryanne, 29 anni, e ai suoi genitori Brian, 66, e Sheralyn Stephenson, 56, tornava verso la casa presa in affitto per le vacanze a Davenport dopo aver assistito al lancio del razzo SpaceX Falcon 9 a Cape Canaveral.

Forse a causa di un incidente verificatosi in precedenza su una strada lungo il loro tragitto, il navigatore Gps dell’automobile ha suggerito agli Stephenson di fare inversione a U quando si trovavano sulla statale SR 405, una strada a due carreggiate. Come ricostruito dalla polizia, effettuando la manovra in corrispondenza di un incrocio, la berlina ha tagliato la strada a un pickup che sopraggiungeva in senso contrario e che l’ha travolta. L’impatto è stato fatale per i quattro occupanti dell’auto.

Il conducente del pickup, un 28enne della zona, è stato invece condotto in ospedale con ferite tali da non metterne in pericolo la vita. «Erano stati reindirazzati dal Gps, che gli diceva di fare inversione a U, ma sfortunatamente non hanno visto il traffico che sopraggiungeva in senso contrario», ha dichiarato a Fox13 il vice sceriffo del dipartimento di polizia di Titusville, Todd Hutchinson. «L'impatto è stato molto violento e tutta la famiglia è morta sul colpo», ha aggiunto. Ad impedire agli Stephenson di vedere il pickup che sopraggiungeva in senso opposto potrebbe essere stata la vegetazione che adorna lo spartitraffico, composta di siepi e alberi. A stabilirlo sarà l'indagine di polizia.