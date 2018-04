Nasce a Saline Joniche l’associazione “Logos”, una onlus, fondata sul volontariato, che ha lo scopo di sostenere la diffusione della cultura con particolare riguardo ad ogni forma artistica. L’associazione, che opera a livello locale e nazionale, ha aperto una propria sede in via Nazionale, nella frazione di Saline. L’obiettivo primario del neonato sodalizio è quello di contribuire al miglioramento della vita di relazione in tutto il comprensorio, favorendo l’aggregazione giovanile. Si prefigge, inoltre, di favorire l’occupazione, riunendo le idee e le energie di tutti, nonché promuovere e sviluppare attività folkloristiche, naturalistiche, ambientali, sportive, ricreative, turistiche e di studio. L’organigramma dell’associazione è così composto: Elena Nisi (presidente), Annalisa Todaro (vice presidente), Francesco Guarnaccia (segretario), Ferdinando Rinaldo (tesoriere), Gaetano Sapone (consigliere).