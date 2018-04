Calabria, condanna definitiva Scopelliti, M5S: “Fine del modello Reggio”

«La condanna definitiva dell’ex governatore Giuseppe Scopelliti mette la parola fine sul cosiddetto ‘modello Reggio’ e peraltro sconfessa per sempre un preciso modo di fare politica, fondato sull’apparenza e la narrazione autoreferenziale, che a lungo ha occupato la scena pubblica». Lo affermano, in una nota, i parlamentari M5s Giuseppe d’Ippolito, Francesco Sapia, Paolo Parentela e Bianca Laura Granato, che aggiungono: «Sulla gestione del Comune di Reggio Calabria da parte del centrodestra è stato scritto un altro pezzo di storia. Nel tempo stanno venendo a galla tutti i mali, gli errori e le storture di una classe dirigente legata a pratiche rovinose, prima che illecite, di sottosviluppo e regresso assoluto». «Ci auguriamo – concludono i 5stelle – che l’azione di controllo dell’amministrazione pubblica da parte della magistratura prosegua con altrettanta efficacia e a tutto campo. Speriamo, infine, che di suo la politica sia in grado di fermare per tempo personaggi e metodi contrari alla corretta e sana gestione del potere. Continueremo a lavorare per questo obiettivo».