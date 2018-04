I volontari del rifugio di Campo Calabro invitano la Lega nazionale per la difesa del cane ad entrare in canile

Alla luce degli improvvisi ed inaspettati fatti accaduti negli ultimi giorni che hanno visto dapprima la chiusura a sorpresa della sezione di RC da parte della Lega Nazionale per la difesa del cane, senza alcun preavviso e previo confronto con i diretti interessati, ed il successivo comunicato stampa nel quale l’Associazione Nazionale ha paventato“situazioni allarmanti”relativamente allo statodei cani presenti al rifugio di Campo Calabro(senza tuttavia averlo verificato in prima persona)attribuendone la responsabilità agli ex soci e volontari della sezione reggina, quest’ultimi invitano ufficialmente rappresentanti o emissari della LNDC a verificare con i propri occhi la reale situazione presso la struttura.

A tal fine il responsabile dei volontari del canile si impegnerebbead inserire da subito i rappresentanti indicati dalla LNCD nell’elenco dei volontari autorizzati all’ingresso nel rifugio, elenco questotrasmesso periodicamente all’Asp veterinaria, quale custode giudiziale della struttura.

LUCI DANIEL

MILARDI CHIARA

SCOPELLITI VIRGINIA

CAMPOLO MARTINA

DELFINO DANIELA

REITANO MARIA

ERRANTE CONCETTA

BRUCIAFREDDO LUCIA

GERMOLEO ROBERTO

BAZZANO DANIELA