«Non bisogna mai esultare né compiacersi per la condanna definitiva di un

uomo, ma è del tutto evidente che la sentenza della Cassazione su Giuseppe

Scopelliti mette fine a una lunga e nefasta epoca, di cui hanno fatto le

spese Reggio e la Calabria intera». Lo dichiara la deputata del M5S

Federica Dieni.

«L’ex governatore – continua la parlamentare – dovrà ora scontare la sua

pena e gli auguriamo di affrontare questa difficile prova esistenziale con

la forza d’animo necessaria. Dal punto di vista politico, tuttavia, non

possiamo esimerci dal constatare come un preciso modello amministrativo, e

l’intera classe dirigente asservita a quel paradigma, sia stato

definitivamente spazzato via dal giudizio popolare, prima, e dalla

magistratura, adesso».

«Le ultime elezioni del 4 marzo – conclude Dieni – hanno dimostrato che in

Calabria è forte la voglia di rinnovamento, che i cittadini hanno deciso di

dire basta ai sistemi di potere, al dirigismo degli uomini soli al comando,

alle pratiche clientelari e torbide degli ultimi anni. Questa regione e la

mia Reggio vogliono lasciarsi il passato alla spalle e iniziare una nuova

epoca: forse meno luccicante, ma più concreta e più attenta ai bisogni

degli individui».