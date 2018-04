Si è costituito Giuseppe Scopelliti, l’ex governatore della Regione Calabria condannato ieri dalla Cassazione a 4 anni e 7 mesi di reclusione in relazione alla vicenda della parcelle “pazze” quando era sindaco di Reggio Calabria. Scopelliti si è presentato stamani nel carcere di Arghillà di Reggio Calabria. La Cassazione ha ridotto di 5 mesi la condanna all’ex sindaco per la prescrizione dell’accusa di abuso di ufficio. Con questa decisione la Suprema Corte ha sostanzialmente confermato il verdetto emesso dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria il 22 dicembre 2016 che aveva ridotto da 6 a 5 anni la condanna per l’ex sindaco. I Supremi giudici inoltre hanno sostituito l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione per soli cinque anni.

JOLE SANTELLI (FORZA ITALIA)

La condanna inflitta a Peppe Scopelliti è un orrore giuridico. Quattro anni e sette mesi per falso in atto pubblico, per la redazione del bilancio comunale, inflitti a un Sindaco, è una decisione che non ha precedenti nel nostro Paese. Nel prendere atto di una sentenza definitiva, non possiamo però non esprimere il dissenso verso una condanna che ci appare ingiusta, che costituisce un Vulnus fra la funzione amministrativa e quella politica, così come delineata dalla legge Bassanini. Una brutta pagina per la giustizia italiana quella che si è scritta.