Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria continua i suoi incontri con gli studenti degli istituti scolastici, nell’ambito delle funzioni della Tutela dei Minori. Un’attività già iniziata lo già da due anni con iniziative anche di grande rilievo nazionale e la partecipazione diffusa su tutto il territorio calabrese e il coinvolgimento di oltre 2000 studenti e con la creazione all’interno del sito web del Co.Re.Com. http://corecom.consrc.it/hp2/default.asp della pagina web con il modulo (assolutamente riservato e diretto) da cui è possibile segnalare gli abusi riscontrati sui media a danno dei minori.

Sabato 7 aprile 2018 il Presidente del Co.Re.Com. Pino Rotta, organizza in collaborazione con la Direttrice scolastica Prof.ssa Marina Militano, l’incontro con gli studenti dell’I.C. di Palmi “De Zerbi-Milone”.

Il convegno dal titolo: “Educare al web per favorire un approccio critico e consapevole alla comunicazione on line e prevenire il cyber bullismo” si terrà presso l’Aula Magna, sede Zagari dell’I.C. De Zerbi Milone con inizio alle ore 10.00. Introdurrà i lavori la prof.ssa Marina Militano, mentre moderatrice sarà la prof.ssa Roberta Schenal, docente referente d’istituto per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco del Comune di Palmi dott. Giuseppe Ranuccio, seguiranno gli interventi dei relatori: dott. Pino Rotta, Presidente del Co.Re.Com., dott.ssa Sofia Ciappina, psicologa psicoterapeuta e l’arch. Vladimiro Maisano, Assessore all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Palmi.

Alle relazioni seguiranno gli interventi degli alunni delle classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado. Obiettivo dell’incontro sarà quello di confrontarsi, soprattutto con gli studenti, sul funzionamento e sull’influenza nella loro formazione dei messaggi che vengono sia dai media tradizionali radiotelevisivi che dai nuovi media, in particolare dai social network con le molte possibilità che questi offrono di incontro e confronto ma anche con le insidie ed i rischi nascosti e palesi, messi in atto attraverso post ma soprattutto attraverso le chat private.

Il Co.Re.Com. ormai nel pieno della delega AGCOM sulla materia della web education si sta impegnando per diffondere consapevolezza sui messaggi discriminatori, sul linguaggio che incita all’odio razziale o alla violenza omofobica o contro le donne, spesso incentrate sull’ormai diffusissimo fenomeno delle “fakes news” le cosiddette “bufale” che rischiano in molti casi di essere prese come “notizie” e creare una distorsione dei linguaggi e dei comportamenti reali e che stanno alla base del cyberbullismo.