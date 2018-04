Oggi, presso l’Istituto Superiore Nicola Pizi, ha avuto inizio il MillenialLab 2030. Un evento importante di rilevanza nazionale ed europea che aprirà un dialogo costruttivo e propositivo tra istituzione scolastica, Amministrazione comunale ed altri attori sociali volto a risolvere le sfide che la “generazione Millennial” dovrà affrontare. Gli studenti, alla presenza del Sindaco, dell’Amministrazione comunale e della Dirigente Mallamaci, hanno incontrato il Professor Luciano Monti (Condirettore scientifico della Fondazione Visentini e docente di politiche dell’UE – LUISS), che ha presentato la tematica del progetto “Millennial Lab 2030” relativa al divario generazionale.

Il presupposto del progetto è che i giovani studenti delle superiori debbano essere considerati come un “attore”: un soggetto individuale, che intende realizzare sogni ed aspettative, ma anche un soggetto collettivo, troppo spesso mantenuto ai margini della vita democratica, del mondo del lavoro e delle Istituzioni. Gli eventi previsti dalle attività progettuali, prevedono un ruolo attivo degli studenti, che porranno le loro questioni circa il divario generazionale agli Amministratori e alle parti sociali attivamente coinvolte a livello locale.

Un ringraziamento va alla Dott.ssa Teresa Saccà, research junior fellow presso la Fondazione Visentini che, attraverso la mediazione della consigliera comunale Iacovo Denise, ha fatto in modo che il progetto si avviasse anche sul territorio palmese. Il sindaco dichiara: ”Sono entusiasta che anche Palmi sia stata individuata tra le tappe di questo importantissimo progetto. È un’occasione per coinvolgere attivamente studenti ed Istituzioni, che potranno confrontarsi sia sulle sfide del futuro che sulle problematiche del proprio territorio in un’ottica di costante sinergia e cittadinanza attiva”