Si è svolto stamattina, presso il Dipartimento Trasporti e Lavori Pubblici

della Regione Calabria, un incontro, promosso dal consigliere Bevacqua

d’intesa con il presidente Oliverio, e che ha visto la presenza

dell’assessore Musmanno, del dirigente Zinno e dell’impresa aggiudicataria,

finalizzato a fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori per il

completamento della strada Longobucco-Mare. “Introducendo l’incontro –

afferma Bevacqua – l’assessore Musmanno ha opportunamente illustrato quanto

prodotto in questi mesi dal Dipartimento e ha incalzato l’impresa sulle

ragioni dei ritardi registrati. Questa, da parte sua, dichiarando la ferma

volontà di recuperare nei tempi, ha annunciato che, agli otto mezzi attivi

in loco, se ne aggiungeranno altri nei prossimi giorni e si provvederà,

entro la fine di aprile, all’assunzione di tutte le maestranze, secondo

quanto previsto dall’accordo che sarà firmato con Confindustria e

sindacati”. “Ringraziando Musmanno e Zinno per la solerzia con cui hanno

corrisposto alla mia richiesta – prosegue Bevacqua – ho rilevato, con

qualche amarezza, l’inopportuno ritardo di ben sei mesi sulla tabella di

marcia preventivata ma, nello stesso tempo, esprimo, insieme al sindaco

Pirillo, attento e impegnato lungo tutto l’iter in corso, soddisfazione per

l’impegno formale assunto dalla ditta in relazione al dispiegamento di

tutte le risorse necessarie per il rispetto dei tempi definiti nel

contratto”. La garanzia fornita di presentare nei prossimi giorni al

Dipartimento un cronoprogramma dettagliato e puntuale – conclude Bevacqua –

mi induce ad esprimere un giudizio ragionevolmente positivo sul risultato

raggiunto stamattina. Confido che, anche nella mia natia Longobucco, non si

voglia perseguire il percorso della polemica facile e sterile, ma si lavori

tutti insieme per raggiungere un risultato straordinario per la nostra

comunità e per l’intera Vallata del Trionto. D’altronde, l’impegno per il

completamento della strada, da parte di questo esecutivo regionale, è

testimoniato dall’inserimento nel Patto Calabria di 19 milioni di euro

appositamente destinati, in relazione ai quali contiamo, insieme al

presidente Oliverio, di presentare a breve il progetto esecutivo”.