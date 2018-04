L’Amministrazione comunale, al fine di soddisfare le richieste di celebrazione di matrimonio con rito civile, oltre che nella sede municipale, anche presso strutture di particolare valore storico, architettonico, ambientale e artistico, poiché lo ritiene un valido contributo alla valorizzazione del patrimonio locale, nonché un sostegno alla promozione turistica del territorio, ha promosso una manifestazione di interesse per la concessione in comodato d’uso gratuito di locali idonei ai fini dell’istituzione di separati uffici di Sato Civile. Nei giorni scorsi è stata stipulata la prima convenzione a seguito della richiesta presentata da Francesco Zerbi e dopo la verifica dei requisiti prescritti. Villa Zerbi, dimora storica ubicata nel centro cittadino, sarà dunque sede per la celebrazione di matrimoni con rito civile.