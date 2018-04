C.V., cittadino di Platania, di 77 anni, dopo aver causato un incidente in via Conforti di Lamezia Terme, intorno alle 14, ha pensato bene di darsi alla fuga senza arrestarsi. All’incidente assistevano, però, un Ufficiale superiore ed un brigadiere del Corpo di Polizia Locale, liberi dal servizio, perché in turno mattutino, che non hanno esitato un solo istante a mettersi sulle tracce dell’Opel Zafira e bloccarla poco dopo l’impatto. L’intervento del personale in servizio, allertato dai colleghi, consentiva di procedere a tutti gli accertamenti di rito ed a ricostruire dettagliatamente la dinamica del sinistro. Al controllo documentale il veicolo che aveva tentato di dileguarsi è risultato sprovvisto di assicurazione obbligatoria e con revisione scaduta. Oltre mille euro di sanzioni sono state comminate al C.V., mentre l’autovettura da lui condotta è stata immediatamente sottoposta a sequestro ed affidata ad un deposito autorizzato. Fortunatamente illesa la conducente dell’altro veicolo coinvolto.