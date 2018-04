Con la crescente diffusione negli ultimi anni, l’obesità infantile è diventata

una preoccupazione per la salute globale. La percentuale di bambini e adolescenti

colpiti dall’obesità negli Stati Uniti è più che triplicata dagli anni ’70. Sulla

base delle tendenze attuali, l’OMS stima che entro il 2025 ci saranno 70 milioni

di bambini in sovrappeso o obesi in giovane età. Senza intervento, i bambini pingui

molto probabilmente continueranno ad essere obesi nell’adolescenza e nell’età adulta.

Poiché l’obesità è associata ad un aumentato rischio di sviluppare numerose gravi

complicazioni di salute e disturbi cronici, come il diabete e le malattie cardiache,

c’è stato uno sforzo concertato per aiutare le famiglie a superare l’obesità infantile.

Le cliniche di gestione del peso sono in prima linea in questa iniziativa e hanno

ottenuto un notevole successo. Il Centro Nemours di Healthcare Delivery Science e

Nemours Division of Weight Management ha voluto identificare i fattori che determinano

il successo dei programmi di controllo del peso nei bambini. Il loro ultimo studio

ha esaminato l’effetto dei rischi psicologici e sociali, come problemi comportamentali

dei bambini, eventi stressanti, come incidenti, lutti, separazioni o divorzi e difficoltà

finanziarie familiari. Thao-Ly Tam Phan, pediatra della Nemours Weight Management

Clinic, ha spiegato le motivazioni del loro studio “Studi precedenti hanno rilevato

che la maggior parte dei bambini che ricevono un trattamento interdisciplinare nelle

cliniche di gestione del peso riesce a raggiungere un peso più sano. Le cliniche

di gestione del peso riportano tassi di abbandono significativi, limitando il numero

di pazienti che beneficiano del trattamento”.Dato l’impatto significativo che i fattori

di rischio psicosociale sembrano avere sui risultati nel trattamento della gestione

del peso, identificare e affrontare i problemi di salute mentale dei genitori, i

problemi di comportamento dei bambini e le esigenze delle risorse sociali familiari

in anticipo può aiutare a migliorare i risultati nei bambini con obesità”. I bambini

che devono affrontare stress familiari corrono il rischio di diventare obesi in misura

doppia rispetto agli altri. L’obesità sarebbe quindi condizionata da fattori stressanti

che si vivono nel contesto familiare. Lo studio ha reclutato 100 famiglie durante

la loro prima visita alla clinica di gestione del peso per un bambino di età compresa

tra 4 e 12 anni. Più della metà dei bambini era classificata come gravemente obesa

e più della metà delle famiglie iscritte aveva punteggi di rischio psicosociale

da moderati ad alti. La percentuale di famiglie con un punteggio di rischio da moderato

ad alto sullo strumento di valutazione psicosociale (PAT), che valuta il rischio

psicosociale di famiglia, era il doppio della media. Lo studio ha rilevato che i

bambini di famiglie con punteggio PAT a rischio moderato-alto erano più di 3 volte

più probabilità di interrompere la frequentazione della clinica e avevano più

del doppio delle probabilità di avere un aumento dell’indice di massa corporea (BMI)

rispetto ai bambini di famiglie di giocatori. Il tasso di abbandono tra i 14 bambini

che stavano ricevendo interventi psicologici come componente del loro trattamento

di gestione del peso era meno della metà di quello riscontrato nei bambini rimanenti.

I ricercatori ora effettueranno ulteriori studi per valutare l’impatto a lungo termine

del rischio psicosociale e l’effetto dei servizi psicosociali sulle famiglie di bambini

con obesità. “Questi risultati evidenziano insieme quanto siano importanti i fattori

psicosociali della famiglia per i comportamenti e il peso della salute di un bambino

” ha dichiarato la dottoressa.Anne E Kazak, della Nemours Children’s Health System.

Questo studio, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” ,ha evidenziato come i bambini che devono affrontare stress familiari corrono

il rischio di diventare obesi in misura doppia rispetto agli altri. L’obesità

sarebbe quindi condizionata da fattori stressanti che si vivono nel contesto familiare.

La ricerca, dunque rappresenta un passo in avanti nell’ambito dell’individuazione

delle cause dell’obesità, che, come è risultato dallo studio, sono imputabili

non solo a fattori di tipo biologico, ma affondano le loro radici anche in elementi

psicologici, sui quali si può intervenire attraverso un’efficace prevenzione e

per mezzo dell’adozione di un adeguato stile di vita.