In occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo, il Comune di Caulonia, in collaborazione con l’associazione socio-sanitaria Alemaride, promuove un incontro pubblico per sensibilizzare i cittadini sul tema. L’appuntamento è fissato per sabato 7 aprile alle 10 nel salone dell’istituto comprensivo “Falcone-Borsellino” di Caulonia Superiore. All’iniziativa, moderata dall’assessore comunale alle pari opportunità Maria Grazia Dimasi, interverranno il sindaco Caterina Belcastro, il vicesindaco Domenico Campisi, la psicologa specializzata nei disturbi dell’apprendimento e del comportamento Maria Rita Canova e la neuropsicomotricista specializzata nei disturbi del neurosviluppo in età evolutiva Alessandra Dimasi.

«Ancora oggi l’autismo resta una disabilità da scoprire – sostiene il sindaco Belcastro – un argomento talvolta esasperato in preconcetti e ignoranza. L’obiettivo di quest’iniziativa mira a veicolare l’opinione pubblica verso la giusta direzione, eliminando pregiudizi e leggende che avvolgono questa tematica».