Basko e Unicoop Tirreno hanno diffuso il richiamo di un lotto di verdesca a fette

congelata per la presenza di livelli di mercurio oltre i limiti di legge. Il prodotto

interessato è venduto in confezioni da 400 g, con il numero di lotto 09/10/2017

da consumarsi preferibilmente entro il 06/09/2019 (EAN: 8002202001603). La verdesca

richiamata è stata prodotta da Hai Wang Seafood Co. nello stabilimento di Phan Thiet,

nella provincia del Binh Thuan, in Vietnam (autorizzazione sanitaria: DL 728),

ed è stato importato in Italia dall’azienda Arbi Dario Spa, di Monsummano Terme

(Pistoia). A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori,

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a

coloro che hanno acquistato il prodotto con i medesimi lotti di appartenenza, di

NON consumarlo e di riportarlo al punto vendita che provvederà al rimborso.