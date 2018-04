Riceviamo e pubblichiamo

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – QUIRINALE R O M A

Divisione Affari Sociali

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA CATANZARO

AL SIG. PREFETTO DELLA PROVINCIA REGGIO CALABRIA

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA P A L M I

ALLA DIREZIONE SANITARIA OSPEDALE GIOIA TAURO

“Da circa dieci giorni faccio visita ad una persona ricoverata presso il reparto medicina dell’ospedale di Gioia Tauro. Ho rilevato la mancanza di acqua calda nei servizi igienici, non solo “per lavarsi le mani” ma anche per un aspetto più serio: quello di poter lavare frequentemente e quotidianamente le parti intime e sensibili degli ammalati costretti a letto. Al riguardo, le risposte del personale paramedico e medico, sono state vaghe e fatue. Inoltre, devo segnalare, l’assoluta sporcizia al piano strada-parcheggio nell’ambito di tale struttura, condizioni che paiono più quelle di una strada che porta ad una discarica che relative ad un ospedale. Mi chiedo: come si può gestire la salute dei cittadini con tanta ignobile leggerezza? E’ questo il modo di assicurare la salute in Calabria ai contribuenti che pagano le tasse, le stesse tasse se non di più che nelle altre Regioni del Paese?

Raffaele Degni