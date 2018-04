Finalmente giunge una prima risposta, da parte del Dipartimento Agricoltura, alle reiterate richiesta, che consente alle imprese agricole finanziate con la misura 4 relativa agli investimenti aziendali, di poter procedere all’istanza di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso. Un primo gruppo di aziende – informa Coldiretti – potrà farlo attraverso il CAA allineando la profilazione coerente del quadro economico-finanziario degli investimenti approvati. L’adempimento prevede la presentazione di una domanda di modifica e la conseguente predisposizione della domanda di pagamento alla quale collegare la polizza fidejussoria. “L’imperativo, visto anche il troppo tempo trascorso è che non bisogna fermarsi ma spingere sull’acceleratore – commenta Molinaro – e fare in modo da completare questa fase per tutti i beneficiari con particolare sollecitudine per le domande di finanziamento presentate dai giovani. Adesso un passo decisivo è che la Regione attivi subito il “SuperCAA” l’unica e vera casa della semplificazione per le aziende agricole.”