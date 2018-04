CATANZARO – Un caldo giallo e un intenso azzurro: sono

questi i colori che accoglieranno gli studenti dell’Istituto

professionale per l’Industria e l’artigianato “Leonardo da Vinci” di

Lamezia Terme nel nuovo edificio che da questa mattina è nella

disponibilità di ragazzi e docenti, in seguito al completamento

dell’ampliamento dell’Istituto guidato dalla dirigente scolastica

Fiorella Careri. Il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno,

accompagnato dal dirigente del settore Edilizia scolastica architetto

Pantaleone Narciso, e dai tecnici – tra questi il responsabile del

procedimento, architetto Francesco Romeo, l’ingegnere Antonio Leone e il

direttore operativo e sicurezza architetto Salvatore Cerullo – ha

effettuato un sopralluogo prima della consegna ufficiale del Corpo B. Il

nuovo edificio è composto da 14 aule, oltre che di un’aula magna, per un

totale di circa mille metri quadri su due livelli, più un piano

seminterrato. Un importante investimento quello per il progetto

principale, redatto dall’architetto Narciso, che vede una spesa

complessiva di 800 mila euro. Tra gli interventi realizzati (i lavori

sono stati affidati alla Ru.Co. srl): le finiture interne ed esterne

dell’intero corpo di fabbrica, compreso il sistema di isolamento a

cappotto; gli impianti di riscaldamento a pavimento radiante, idrico

sanitario e idrico antincendio. Realizzati ancora: l’allarme

antincendio; la videosorveglianza esterna e l’allarme anti-intrusione;

l’impianto fotovoltaico (che arriva a produrre circa 20 chilowatt);

l’impianto solare termico per la produzione di acqua calda.

“Oggi scriviamo una pagina importante dell’edilizia scolastica nella

città di Lamezia Terme – ha affermato il presidente della Provincia,

Bruno –. Questo istituto attendeva di essere completato dal 2006,

finalmente superiamo questa incompiuta e mettiamo in linea questa scuola

agli altri istituti della provincia dove viene garantita sicurezza e

fruibilità ai nostri studenti. L’Ipsia era uno degli istituti che

presentava criticità ben definite, e finalmente abbiamo superato le

varie difficoltà e siamo arrivati alla consegna per permettere alla

preside di trasferire quanto prima le classi dal precedente plesso alle

nuove aule. Abbiamo anche già previsto 250.000 euro di investimento per

la messa in sicurezza delle attuali zone di lezione, così come

arriveranno anche i nuovi arredi, è già stata espletata la gara – spiega

ancora il presidente Bruno -. A tutto questo aggiungeremo un ulteriore

finanziamento di 1.600.000 euro in fase di sottoscrizione con la Regione

Calabria per mettere mano in modo deciso su questa scuola entro l’inizio

del prossimo anno scolastico. Lamezia per la provincia di Catanzaro deve

diventare un polo di eccellenza per l’edilizia scolastica: stiamo

provando a mettercela tutta e lo dimostra anche il progetto di

abbattimento, che dovrebbero partire entro l’anno, e ricostruzione di un

intero edificio in programma per il liceo Campanella, per il quale

abbiamo ottenuto un finanziamento da 7.200.000 euro. Gli studenti che

entrano nelle nostre scuole – ha concluso il presidente Bruno – devono

sicuri: anche in questa fase di crisi ed incertezza per tutte le

province italiane ogni intervento deve essere programmato ed eseguito al

meglio non senza difficoltà”.