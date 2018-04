Con l’accusa di favoreggiamento personale entra nella nuova inchiesta della Procura di Castrovillari per la morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto in circostanze mai chiarite nel 1989, un terzo indagato, il poliziotto Luciano Conte, marito di Isabella Internò, ex fidanzata del giocatore. La donna è indagata per omicidio volontario, insieme a Raffaele Pisano, l’autista del camion sotto il quale venne fatto trovare il cadavere di Bergamini lungo la strada statale 106 jonica.