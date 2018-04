CITTANOVA – Erano presenti le nipoti Gabriella e Patrizia Gullace nella serata di ieri nel ricordo che l’Amministrazione comunale di Cittanova ha voluto dedicare a una grande concittadina: Teresa Talotta Gullace, martire della Resistenza e della lotta al nazifascismo. Sono passati poco più di 74 anni da quel 3 marzo 1944 in cui Teresa (nata a Cittanova l’8 settembre 1907) fu uccisa dai soldati nazisti durante l’occupazione di Roma mentre tentava di raggiungere il marito appena fatto prigioniero.

Un evento che colpì subito l’immaginario collettivo e che fu portato alla ribalta mondiale nel 1945 dal grande regista Roberto Rossellini con il capolavoro del neorealismo “Roma città aperta”: fu la più grande attrice italiana di tutti i tempi, Anna Magnani, a interpretare il personaggio della Sora Pina, ispirato proprio a Teresa Talotta Gullace, contribuendo a rendere immortale una figura considerata uno dei simboli indiscussi della Resistenza.

E proprio ieri, dunque, a Cittanova nei locali del “Polo Solidale della Legalità”, la figura della martire è stata ricorda dall’amministrazione con un parter d’eccezione a cominciare dalle nipoti dirette Patrizia e Gabriella Gullace, venute appositivamente da Roma, dall’ex giornalista Rai Piero Badaloni, dal presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, dal presidente del Parco Nazionale d’Aspromonte Giuseppe Bombino, e dagli interventi di Toni Orlando, Donatella Arcuri e Giuseppe Guerrisi.

A fare gli onori casa il sindaco di Cittanova Francesco Cosentino. “Il ricordo è il tessuto dell’identità”, come insegnava Nelson Mandela, è stato il “fil rouge” della serata. E Partendo dal ricordo di Teresa Gullace l’obiettivo è stato quello di tessere insieme l’identità di Cittanova, che proprio in questo 2018, il 12 agosto, compirà 400 anni. E per “ricordare per sapere chi siamo” Patrizia Gullace, nipote di Teresa Talotta Gullace, ha tratteggiato, ai nostri microfoni, la figura di sua nonna.